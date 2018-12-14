Март-2019: Конец не только Порошенко, но и Ахметова?

14.12.2018, Киев, Игорь Соколенко

Рейтинги «Оппозиционного блока» катастрофически обвалились до 1% – ориентирующаяся на олигарха Рината Ахметова группа экс-«регионалов» теперь не может претендовать на прохождение в Верховную Раду.

Такие сенсационные результаты опубликовал на днях Киевский международный институт социологии.

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Причиной стали а) откровенная игра олигарха и его депутатов за интересы Порошенко; б) выход тандема Бойко–Лёвочкин из «Оппоблока» и вливание их в политическое движение «За життя» Медведчука – Рабиновича.

У олигарха Ахметова, потерявшего массу активов в Донбассе, сейчас в приоритете – сохранение прибылей, поэтому он идёт на «договорняки» с режимом Порошенко.

У ахметовских «оппозиционеров» не осталось раскрученных фигур – имеющие президентские амбиции Вилкул и Добкин пользуются доверием, соответственно, у 0,9% и 0,2% опрошенных. То есть, вообще не имеют шансов на президентских выборах.

А вот движение Медведчука-Рабиновича, напротив, выходит на третье место, обгоняя партии Порошенко, Гриценко и Ляшко.

Похоже, срабатывает план Медведчука с прицелом на завоевание голосов «адекватных украинцев» – с выдвижением единого кандидата от оппозиции, антивоенную риторику, заявления о необходимости нормализации отношений с Россией, прекращения практики заигрывания с НАТО и вреде для единства страны политики дискриминации русского языка.

Причём, как отмечали ещё в ноябре сразу три рейтинговых агентства, у связки «Оппозиционная платформа – За життя» есть хорошие перспективы для роста, поскольку нейтралитет Украины в вопросах безопасности поддерживают не менее 35% её граждан, а это фактически целевая группа, с которой можно и нужно работать.

Люди устали от войны на Донбассе и политических баталий – они хотят видеть, что политики способны объединяться и работать во благо страны. Хотят, чтобы прекратилась эта бесконечная «свадьба в Малиновке» с дикими плясками орды панов-атаманов и гетьманов, ворвавшихся в политику только благодаря угару «Евромайдана».

Вот как раз то, чем не могут похвастаться майданные партии и движения – так это способностью договариваться и действовать в позитивном ключе. Они дробятся на мелкие движения, суетятся, орут, требуют войны до победного конца, «окончательного разрыва всех отношений со страной-агрессором», но при этом обвиняют друг друга в предательстве интересов Майдана и выставляют бывших соратников зрадниками, доведшими Украину до состояния «всё стало плохо, хотя сначала всё было хорошо».

На их фоне заключившие альянс Бойко и Рабинович при всей их, скажем так, неоднозначности, выглядят верхом благоразумия и договороспособности.

Что касается олигарха Ахметова, то, как гласит мудрость из мест не столь отдалённых, «жадность фраера сгубила». Ринат Леонидович так озабочен спасением своей бизнес-империи, что взялся подыгрывать ненавистному в украинском обществе Порошенко (одновременно подкармливая одиозного Ляшко), забыв при этом, что и сам является личностью, мягко говоря, не очень популярной.

Запустив щупальца в региональные газовые и энергетические сети, и прибрав их к рукам, Ахметов буквально выдавливает денежки из скудного бюджета рядового гражданина Украины. При нынешних тарифах – это просто грабёж. И как бы власть ни пыталась обмануть народ с помощью пропаганды через зомбоящик – люди понимают, что их грабят. И понимают, кто их грабит.

В качестве примера можно привести предновогодний «подарок», подложенный Ахметовым украинцам 28 декабря 2017-го с повышением тарифов на электроэнергию на 16,2%, хотя заявлено было о 10% повышении. Благодаря манипуляциям с закупками энергетического угля, официально именуемой схемой «Роттердам+», в течение 2018 года Ринат Леонидович переложил из потребительского кармана в свой личный карман 10 млрд. гривен, собрав с каждого украинца, включая новорожденного, по 280 гривен экономически неоправданной сверхприбыли.

Кроме того, украинский потребитель компенсирует олигарху экспорт электроэнергии по демпинговым расценкам. Грабительские тарифы для населения и промышленности на электроэнергию и тепло определяет не рынок, а государственный регулятор (Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг), полностью зависимый от Порошенко. Тем самым Петро Алексеевич не только помогает своему бизнес-партнёру Ринату Леонидовичу зашибать неплохую деньгу, но и соблюдать свои интересы. Предвыборная кампания – процесс невероятно затратный.

Но, как видно, ради обеспечения собственных интересов, владелец «Оппоблока» готов рубить сук, на котором сидит. С такими темпами падения популярности можно делать ставки – дотянут ли карманные «оппозиционеры» Ахметова до выборов в Верховную Раду в виде единой партии, или разбегутся врозь как ошпаренные тараканы…