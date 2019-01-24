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24.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Меджлис начинает шантажировать Украину: Запоздалый блеф

В запрещенном в РФ меджлисе решили шантажировать власти Украины, принуждая майданную верхушку исполнить давнее обещание о включении в Конституцию пункта о существовании, пусть даже виртуальной, «крымско-татарской автономии». В противном случае соответствующие переговоры могут начаться с властями России – например, после ухода Владимира Путина из власти.

Об в эфире телеканала «UA:Крым» заявил член организации Эскендер Бариев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда крымские татары сегодня выходят с инициативой для того, чтобы Украина приняла определенные законодательные акты, то таким образом это равносильно договору между двумя этническими группами, которые сформировались на территории современной Украины. И таким образом, Украина всегда может заявлять о том, что крымские татары есть частью украинской политической нации, поскольку мы договорились между собой и приняли соответствующие законодательные акты.

Может ли Украина вернуть Крым без крымских татар? Я думаю, нет. Другой вопрос – может ли самоопределиться крымско-татарский народ без Украины? Я также отвечу – может, и да.

Потому что через определенное время могут пройти определенные процессы, политический истеблишмент Российской Федерации может по-другому рассмотреть эти вопросы, потому что Путин не вечен, и, в соответствии, когда станет вопрос, и когда будет выбор, то крымско-татарский народ имеет право на самоопределение всегда», – заявил Бариев.

Угрозы Бариева в адрес Киева сегодня выглядят как жалкий блеф. У верхушки меджлиса была возможность выторговать выгодное положение в 2014 году, когда, как известно, сам Путин звонил депутату Мустафе Джемилеву и предлагал компромисс. Тогда же представители ныне запрещенной в РФ группировки на время вошли в правительство полуострова.

Однако меджлисовская верхушка в итоге предпочла работу с подконтрольными США властями Украины и отвергла предложения России.

Спустя пять лет влияние группировки на полуострове значительно ослаблено, агентура зачищена, а потому угрозы Бариева сегодня не будут всерьез восприниматься ни Киевом, ни иностранными спонсорами.

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