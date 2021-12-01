Менендес: Необдуманное заявление Зеленского спровоцировало бегство инвесторов и падение гривны

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте спровоцировало падение гривны и уход инвесторов из Украины.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил Энрике Менендес, один из организаторов митинга «За единую Украину» в Донецке, впоследствии уехавший в Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что Зеленский совершил безответственный шаг, когда заявил о готовящемся государственном перевороте, потому что переворота не будет, и его даже никто не готовил. Это сыграло только в минус для всей страны, вы все можете взглянуть на таблички обменников, как сразу курс гривны упал.

В западной прессе появилась негативная реакция, которая насторожит инвесторов. Возможно, это приведёт к выводу инвесторами денег из Украины и к дальнейшему падению курса гривы, это не самое приятное, что можно увидеть перед новогодними праздниками» – сказал Менендес.