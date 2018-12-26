МИД России прокомментировал угрозу украинско-НАТОвского похода к Крымскому мосту

26.12.2018, Москва, Владимир Гладков

В Киеве плохо понимают, какой человеческий и дипломатический ресурс был задействован Россией для того, чтобы минимизировать последствия керченской провокации, грозившей обернуться настоящей катастрофой.

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжаются провокационные заявления – в частности, секретарь украинского Совбеза во всеуслышание заявил, что на Украине готовятся к новой провокации в Керченском проливе, причём, на этот раз к реализации своих авантюрных планов планирует привлечь наблюдателей – представителей НАТО, ОБСЕ, были пробросы и насчёт британских кораблей. Видимо, недавний инцидент с украинскими моряками, которые стали заложниками агрессивной политики майданных властей, никого ничему не научил», – отметила Захарова.

«Мы рассчитываем на то, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и надоумят отказаться от опрометчивых шагов, которые могут привести к эскалации», – добавила представитель МИД.

В ходе брифинга один из журналистов заметил, что сегодня истекает срок военного положения на Украине, а украинской провокации для его продления, о которой говорили СМИ и в МИД РФ, не произошло.

«Если вы занимаетесь политическим обозрением, то прекрасно должны понимать, что такие заявления делаются для того, чтобы, в том числе, сделать всё возможное для предотвращения провокационных действий. Когда ты озвучиваешь имеющуюся информацию о готовящихся планах, называешь всё своими именами, привлекаешь внимание спонсоров режима, которые, как мы понимаем, были очень озабочены ситуацией в регионе, всё это направлено не на агрессивную риторику, а на практические прикладные действия по недопущению этой провокации. А если говорить конкретно – всё это было направлено на срыв этой провокации.

Поэтому, на вопрос «когда ожидать провокацию» – очень хочется надеяться, что нам не придётся её переживать заново. Потому что то беспрецедентное терпение и действительно по-настоящему дружеское отношение России, которое было продемонстрированно в отношении Украины и украинского народа, тоже не безгранично. Потому что той ситуацией и минимизацией последствий, минимизацией вообще этой глобальной провокации занимались не один час. Это вопрос был серьёзнейший, задействовано было большое количество человек, чтобы последствия не были катастрофичными», – заявила Мария Захарова.