Миллиард за испуг – «Новые люди» вышли с инициативой
Иностранные компании, которые ушли из России на волне западных санкций, должны платить за право вернуться на российский рынок.
Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не только с мигрантов надо деньги брать, но и иностранные компании тоже пусть платят. LG, Visa вроде ушли, а теперь опять товарные знаки здесь регистрируют. Мы, Россия, не проходной двор. Захотел – ушел, захотел – пришел. Так не пойдет. Давайте для каждого такого возвращенца введем плату от миллиарда рублей. А для крупных компаний это могут быть десятки миллионов рублей. Хочешь вернуться в Россию? Плати нашей стране за то, что ты такой пугливый», – сказал Нечаев.
После начала СВО из России ушло 419 международных компаний. 33% (139) компаний ушли окончательно, 19% — передали бизнес местному топ-менеджменту, он продолжил работать под новыми брендами. 6% — частично приостановили работу, 4% — отказались от инвестиций, 1% — национализировали, еще 1% — возобновил работу.
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