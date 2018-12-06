Мировые цены на нефть рухнули и замерли в ожидании сделки России с Саудовской Аравией

06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Цена нефти на мировых рынках вновь рухнула: впервые за две недели она вновь вернулась на $53. При этом, до конца неизвестно, будет ли ОПЕК сокращать добычу. Саудовский министр энергетики Халид Аль-Фалих считает, что рано уповать на решения о сокращениях. Однако предложение на рынке постепенно сокращается, на этот раз за счёт закрывшихся ливийских портов, в которых танкеры загружались нефтью, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Основная причина встряски на рынке — соглашение Владимира Путина с наследным саудовским принцем о стабилизации нефтяного рынка. Позже стало известно, что Москва готова сократить добычу максимум на 150 тыс., так что основные убытки понесут саудиты.

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“Курс нефти вновь оказался под давлением. В основном из-за заявлений Аль-Фалиха, который внес еще больше неопределенности во всю эту ситуацию”, — пишет аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш.

В своём недавнем интервью изданию Bloomberg Аль-Фалих сказал, что Москва идет на сокращения “из принципа” и говорить о том, что добыча с ее стороны будет сокращена, еще рано. По поводу объемов сокращений он сказал, что нужно будет определиться, кто будет сокращать и на сколько. Данные заявления не столь обнадеживают, как заявления предыдущего месяца. Тогда Аль-Фалих призывал сократить добычу на 1 млн баррелей в день.

Детали российско-саудовских сокращений станут известны после сегодняшней специальной встречи министров энергетики двух стран.