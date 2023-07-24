Мнение: Недоговороспособного Стрелкова убрали из инфополя накануне «судьбоносных решений»

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Арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова может быть связан с тем, что с информационного поля убираются недоговороспособные люди, которые могли навредить грядущим решениям.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил Александр Казаков, бывший советник погибшего в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Казакова, эти события могут произойти уже в августе этого года.

«Когда накануне принятия тех или иных очень серьезных, я бы сказал, судьбоносных решений, когда накануне событий, которые окажут огромное влияние на будущее из информационного поля хотя бы на время изымают людей, которые могут навредить этим грандиозным событиям, бросить на них тень, которые могут помешать, создать фронду в отношении тех решений, которые принимаются», – сказал экс-советник главы ДНР.

Он не исключает, что арест Стрелкова может быть «превентивной мерой».

«Тогда, пожалуй, он будет не один – посмотрим, кто еще по тем же статьям или по дискредитации армии – посмотрим, кто может быть задержан в ближайшее время… В этом году, в августе, нас действительно ожидают некоторые судьбоносные решения и события. Причем, как на полях сражений, так и на внутреннем фронте. Я не исключаю, что именно сейчас настало время для того, чтобы наш Верховный открыл внутренний второй фронт. Это значит гигантские кадровые перестановки. И вот, перед такого рода решениями конечно, с вменяемыми людьми можно договориться: «Давай ты выйдешь в отпуск и два месяца будешь молчать». Но этом можно договориться с теми, кто договороспособен. Стрелков недоговороспособен уже давно, с 14-го года», – резюмировал Казаков.