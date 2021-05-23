Молдова демонстративно проигнорировала важное заседание ЕАЭС

23.05.2021, Москва, Елена Острякова

Прозападный молдавский президент Майя Санду демонстративно проигнорировала заседание Высшего Евразийского экономического совета, хотя Молдова имеет в ЕАЭС статус наблюдателя.

Об этом пишет газета «Аргументы и факты Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание сообщает со ссылкой на достоверный источник, что президент получила приглашение, но участвовать в мероприятии не стала.

«Причина «бойкота» неизвестна. Официальный визит Майи Санду в Германию завершился вчера, пресс-служба главы государства не сообщила ни об одном публичном мероприятии с её участием», – говорится в статье.

Став президентом, Санду заявила, что сомневается в «законности» сотрудничества Молдовы с Евразийским экономическим союзом.

Республика Молдова стала первой в истории страной-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе в 2018 году. Обретения этого статуса добился бывший президент Игорь Додон. Будучи главой государства, он постоянно участвовал во всех мероприятиях на платформе ЕАЭС.

При этом Додон играл в многовекторность, не разрывая соглашения своих предшественников с Западом.

В конечном счете нерешительность Додона и стала одной из причин разочарования электората и его проигрыша на президентских выборах.