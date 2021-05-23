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23.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, ЕАЭС, Молдова, Политика, Россия
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Молдова демонстративно проигнорировала важное заседание ЕАЭС

Прозападный молдавский президент  Майя Санду демонстративно проигнорировала заседание Высшего Евразийского экономического совета, хотя Молдова...

Прозападный молдавский президент  Майя Санду демонстративно проигнорировала заседание Высшего Евразийского экономического совета, хотя Молдова имеет в ЕАЭС статус наблюдателя.

Об этом пишет газета «Аргументы и факты Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание сообщает со ссылкой на достоверный источник, что президент получила приглашение, но участвовать в мероприятии не стала.

«Причина «бойкота» неизвестна. Официальный визит Майи Санду в Германию завершился вчера,  пресс-служба главы государства не сообщила ни об одном публичном мероприятии с её участием», – говорится в статье.

Став президентом, Санду заявила, что сомневается в «законности» сотрудничества Молдовы с Евразийским экономическим союзом.

Республика Молдова стала первой в истории страной-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе в 2018 году. Обретения этого статуса добился бывший президент Игорь Додон. Будучи главой государства, он постоянно участвовал во всех мероприятиях на платформе ЕАЭС.

При этом Додон играл в многовекторность, не разрывая соглашения своих предшественников с Западом.

В конечном счете нерешительность Додона и стала одной из причин разочарования электората и его проигрыша на президентских выборах.


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