«Момент принципиального решения проблемы украинских русских уже близок» – советник Володина

21.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Написанная президентом РФ статья об историческом родстве русских и украинцев создала новую историческую реальность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет советник председателя Государственной думы РФ, политический философ Александр Щипков.

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«Путин заявил, что любой народ, включая русский, имеет право на национальное самоопределение и право решать судьбу территорий своего исторического проживания. Тем самым он создал новую политическую реальность, уйти от которой уже невозможно. В отношении будущей судьбы единого русского народа внешнеполитический контур сомкнулся с внутриполитическим», – считает Щипков.

По его мнению, статья Путина – это взгляд на ближайшую историческую перспективу.

«Можно считать ее продолжением «Крымской речи», произнесенной в 2014 году, а именно той ее части, где говорится о русских как крупнейшем разделенном народе Европы. Историческое время стоит дорого. За несколько лет изменилось звучание этого тезиса. Сегодня президент России говорит от имени и россов, и новороссов, и малороссов. Он напоминает о том, что Россия не может себе позволить оставить часть своего народа без защиты. Это вопрос исторической национальной состоятельности», – подчеркивает автор.

«Какими средствами будут защищены национальные права единого русского народа, заранее нельзя сказать. Но момент принципиального решения проблемы украинских русских (русских с гражданством государства Украина) явно уже близок», – убежден советник председателя Госдумы.

Он полагает, что в статье также содержится подсказка самим украинским русским.

«Для них (для нас) сейчас важно утвердиться в своем культурном самоопределении, несмотря на репрессивную политику этнократического меньшинства. Сопротивление насильственной ассимиляции нуждается как в политической поддержке, так и в идеологическом обосновании, которое и дает статья «Об историческом единстве русских и украинцев», – резюмирует Щипков.