26.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Политика, Украина
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Монтян рассказала про «кастрюлеголовую повестку» Зеленского

Команда президента Украины Владимира Зеленского не заинтересована в мире, поскольку осознала, что война позволяет набивать карманы.

Об этом в своём YouTube-канале заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крайне маловероятно, что Зеленский сделает закон о двойном гражданстве. Потому что, судя из его базаров вчера на «Дне незалежности», он гонит чисто в кастрюлеголовой повестке, и больше ничего гнать он не собирается. Мир никому не нужен. Команда Зеленского уже села на военные, оборонные баблопотоки вместо «Свиноборонпрома», и вполне довольна», – сказала Монтян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», выступая на торжествах по случаю Дня независимости, Зеленский записал в герои украинского проекта исторических деятелей времен Руси, Российской империи и Советского Союза.

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