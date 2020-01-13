Монтян заявила о необходимости воссоединения Украины и России без галицаев

13.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Белоруссии, Украине и России нужно воссоединяться в единое государство, иначе по одиночке их подчинит себе Запад.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В воссоединение Украины с Россией верю, потому что все бывает в этой жизни… Ребята, идея проста, как угол дома. Если мы не объединимся, то нас пиндосы и англо-саксы просто втупую захе…чат поодиночке», – заявила Монтян.

Также она ответила на обвинения в том, что украинцы предали россиян на Майдане и разорвали братские связи.

«Я не предавала. Это предало е…ное рагулье, которое Сталин за каким-то х..ром присоединил к Украине, к Советскому Союзу. А мы не предавали, нормальные украинцы».