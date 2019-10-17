Московский Патриархат выдвинул ультиматум грекам по Украине

17.10.2019, Москва, Михаил Рябов

Московская Патриархия сохранит единство только с теми священниками и иерархами Элладской Церкви, что откажутся поддерживать незаконное решение Константинопольского Патриархата о признании созданной при поддержке США раскольнической структуры «Православная Церковь Украины».

Соответствующее решение принято сегодня на экстренном заседании Синода РПЦ в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской Православной Церкви и будем сохранять с ней живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь — чрез всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами, но явит пример христианского мужества и твердого стояния за истину Христову», – говорится в тексте заявления РПЦ.

В Московском Патриархате поясняют, что сообщения СМИ о признании украинских раскольников Элладской Церковью являются преждевременными.

«Решения Собора иерархии в Элладской Церкви принимаются голосованием всех участников. Однако ни по вопросу о признании украинских неканонических сообществ, ни по вопросу об утверждении решений Постоянного Священного Синода Элладской Православной Церкви по Украине голосование епископата не проводилось… В открытом доступе отсутствует официальный документ за подписями греческих архипастырей, который можно было бы считать свидетельством единого соборного решения Поместной Церкви. Более того, весьма быстро было распространено известие о том, будто Элладская Православная Церковь признала украинскую автокефалию, что не соответствует ни тексту коммюнике, ни позиции многих участников Собора», – поясняется в заявлении.

«Если украинский раскол будет действительно признан Элладской Православной Церковью или ее Предстоятелем — в форме совместного служения, литургического поминовения лидера раскола или направления ему официальных грамот — это станет печальным свидетельством углубления разделения в семье Поместных Православных Церквей. Полнота ответственности за это разделение ляжет, прежде всего, на Патриарха Константинопольского Варфоломея и на те внешние политические силы, в интересах которых был «легализован» украинский раскол. Вместо того, чтобы признать допущенную ошибку и попытаться исправить ее путем всеправославного обсуждения, Патриарх Варфоломей блокировал любые переговорные инициативы на этом направлении и на протяжении года, по многим свидетельствам, оказывал беспрецедентное давление на иерархов Элладской Церкви, требуя от них признания раскольников. Он неоднократно заявлял о признании Элладской Церковью неканонических лже-иерархов Украины как о деле решенном, словно бы речь не шла о независимом решении автокефальной Православной Церкви. Положение Элладской Церкви, существенно ограниченной в своем автокефальном устройстве, осложняется двойной юрисдикцией значительной части ее епископата, канонически зависящей от Константинополя: этим иерархам, например, рассылались циркуляры из Константинопольской Патриархии с требованием немедленно признать новосозданную псевдо-церковную структуру. Тем, кто нашел в себе смелость открыто обличать заблуждения Константинопольского Патриарха и вступать в дискуссию с ним, угрожали, к ним требовали применить дисциплинарные меры, их обвиняли в предательстве и недостатке патриотизма», – также подчеркивается в документе.

«Печально, что таким образом исторические заслуги греческого народа в распространении Православия размениваются на сиюминутные политические выгоды и поддержку чуждых Церкви геополитических интересов», – констатируют в РПЦ.

«Священный Синод Русской Православной Церкви уполномочивает Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если Предстоятель Элладской Церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола», – резюмировали в Русской Церкви.