Московский профессор: «Доктор Кадыров нужнее Украине, чем США»

Москва должна окончательно решить украинский вопрос и избавиться от проблемы, зреющей на российской границе.

Об этом в эфире YouTube-канала «СМЕРШ заявил профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может, получиться так, что Кадыров поедет в США, а не в Киев?» – спросил ведущий.

«Нет, лучше в Киев. США далеко, а этот гниющий нарыв рядом с нашими границами, мы можем заразиться. Поэтому опытный доктор, с большим опытом социального конструирования, должен ехать туда, где он нужнее.

А нужнее он Украине, потому что там народ страдает. У меня есть вопрос, один мы народ, или четыре разных народа, но даже из чувства гуманизма нельзя позволить человеку, который находится рядом с тобой, сгнить заживо. Нельзя этого позволить ни в коем случае», – сказал он.