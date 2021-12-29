Московский профессор: «Доктор Кадыров нужнее Украине, чем США»
Москва должна окончательно решить украинский вопрос и избавиться от проблемы, зреющей на российской границе.
Об этом в эфире YouTube-канала «СМЕРШ заявил профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Может, получиться так, что Кадыров поедет в США, а не в Киев?» – спросил ведущий.
«Нет, лучше в Киев. США далеко, а этот гниющий нарыв рядом с нашими границами, мы можем заразиться. Поэтому опытный доктор, с большим опытом социального конструирования, должен ехать туда, где он нужнее.
А нужнее он Украине, потому что там народ страдает. У меня есть вопрос, один мы народ, или четыре разных народа, но даже из чувства гуманизма нельзя позволить человеку, который находится рядом с тобой, сгнить заживо. Нельзя этого позволить ни в коем случае», – сказал он.
Дмитрий Евстафьев добавил, что США должны самостоятельно разбираться со своими внутренними проблемами.
«А под Америку, конечно, мы кого-нибудь найдём. Но лучше, если они это всё сами сделают, всё-таки это государство с историей, и со своими болями должно справляться само», – резюмировал профессор.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает ошибкой отказ от взятия Киева в 2014 году, и подчеркнул, что готов выполнить приказ о захвате украинской столицы.
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