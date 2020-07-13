Москва дает Лукашенко последний шанс

13.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Россия непричастна к процессу подготовки свержения нынешней белорусской власти, поскольку в итоге у руля страны окажутся антироссийские силы.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» высказал покинувший из-за угрозы политических преследований Украину бывший лидер одесского Антимайдана Антон Давидченко, ныне возглавляющий в Москве Агентство социального инжиринга.

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«России это [белорусский майдан] не просто объективно не выгодно. Она в результате этих процессов рискует потерять Белоруссию. К сожалению, наших социальных инструментов влияния в Белоруссии нет. Предположим, что происходит Майдан, Лукашенко свергают. Кто приходит к власти? А к власти неизбежно приходят те организации, которые финансировал Запад. Со своими экспертами, политиками, СМИ и НКО. Потому что им принадлежит «улица». А у нас там ничего нет», – считает Давидченко.

Он подчеркнул, что не знает, какая группа стоит за арестованным кандидатом в президенты Белоруссии Виктором Бабарико, которого порой называют пророссийским, и кто является его бенефициаром.

«Я считаю, что его используют западные структуры. Они специально отодвинули чуть-чуть назад своих кандидатов и максимально выставили его против Лукашенко. Заметьте: все, кто еще год назад, полгода назад кричали, что Россия враг, что надо выходить из союзного государства и ОДКБ, теперь переключились и поддерживают Бабарико. Я считаю, что они его используют, как таран, для того, чтобы сместить Лукашенко. А потом его отодвинут и сами возьмут власть», – говорит собеседник издания.

Давидченко полагает, что Россия заинтересована не в смещении Лукашенко, а в том, чтобы тот перестал реализовывать антироссийскую политику в Белоруссии.

«Я уверен, что если бы РФ была всерьез заинтересована в смещении Лукашенко, на парад его никто бы не пригласил. Но его пригласили. Следовательно, ему дают шанс понять, что он что-то делает не так. И я надеюсь, что он одумается и согласится на определенные условия, о которых говорят в некоторых кабинетах. Понятно, что он будет держаться за власть до конца. Другое дело, захотят ли белорусские элиты быть с ним до конца и тонуть вместе с Лукашенко», – сказал экс-лидер одесского Антимайдана.

«В Белоруссии Западу уже принадлежит вся улица, все СМИ в стране, все эксперты антироссийские. Наша проблема в том, что нам нечего предложить Белоруссии. Мы не можем вывести людей на улицу. У нас нет там мягкой силы, мы проиграем. А Лукашенко в принципе еще имеет хорошие позиции в государстве и так просто сдаваться он не собирается. Будет действовать очень жестко. Я это вижу по его нынешним действиям. Думаю, что мы увидим жестокий разгон», – говорит эксперт.