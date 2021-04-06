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06.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Газ, Дзен, Россия, Украина, Энергетика
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Москва отправляет украинскую «трубу» на свалку истории

Новости Украины

После запуска «Северного потока-2» для России больше не будет смысла использовать газотранспортную систему Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов, рассказавший, что теряет Украина после запуска второй нитки «Северного потока».

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«Она только теряет: транзитные деньги – это 2 – 2,5 миллиарда долларов в год – и инструмент давления на Москву, которым она пользовалась последние 20 лет», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

Он напомнил, что у России есть контракт с Украиной, который заканчивается 31 декабря 2024 года.

«После этого смысла в украинской трубе нет. Пусть сами думают, что с ней делать. Мы можем использовать ее как резервную. На Украине есть веселые идеи: собираются производить водород. Пусть и поставляют его по этим трубам. Или мы можем сдать их в музей, как предложил Алексей Миллер», – говорит Симонов.

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