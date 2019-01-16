Москва отвергала предлагаемую США капитуляцию Донбасса

16.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Предложение США по вводу миротворцев ООН на Донбасс предполагает полную капитуляцию республик, чего не может быть.

Об этом во время пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр иностранных дел Россиийской Федерации Сергей Лавров.

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По его словам, то, что предлагает спецпредставитель США Курт Волкер – это ввод 30-тысячного контингента с тяжелыми вооружениями и передача под контроль миротворцев всей границы республик Донбасса.

«Думаю, что нас все понимают, но хотят делать вид, что это единственный способ решения украинского кризиса – пойти на поводу у нынешней власти и заставить Донбасс сдаться. Это нереально, это абсолютно нереалистично – на это надеяться», – заявил Лавров.