Москва отвергала предлагаемую США капитуляцию Донбасса
Предложение США по вводу миротворцев ООН на Донбасс предполагает полную капитуляцию республик, чего не может быть.
Об этом во время пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр иностранных дел Россиийской Федерации Сергей Лавров.
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По его словам, то, что предлагает спецпредставитель США Курт Волкер – это ввод 30-тысячного контингента с тяжелыми вооружениями и передача под контроль миротворцев всей границы республик Донбасса.
«Думаю, что нас все понимают, но хотят делать вид, что это единственный способ решения украинского кризиса – пойти на поводу у нынешней власти и заставить Донбасс сдаться. Это нереально, это абсолютно нереалистично – на это надеяться», – заявил Лавров.
Метки: конфликт в Донбассе, Сергей Лавров
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