«Мстить» за смерть Навального будет СБУ: Угроза терактов в России увеличивается

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Ни жена, ни дети умершего в колонии экстремиста Алексея Навального не прилетели в Россию на его похороны. Улыбающаяся вдова Юлия Навальная отделалась постом в американской соцсети, где поблагодарила покойного мужа «за 26 лет абсолютного счастья».

«Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться», – написала Навальная, намекнув на навязываемую ей роль нового лидера российской оппозиции.

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По слухам, российские власти готовы были допустить вдову на похороны, не предъявив ей никаких обвинений, – из гуманитарных соображений. Навальная могла прилететь рейсом Туркиш Эйрлайнз. Ей бы предоставили охрану и спецтранспорт до момента отбытия из страны.

Остановиться Навальная могла на территории посольства Германии.

Однако новоиспеченная революционерка отказалась от последней возможности побывать на Родине. Скоро путь в Россию окажется для нее закрыт. В ближайшее время Навальная может быть внесена в России в список террористов и экстремистов. По слухам Росфинмониторинг уже готовит решение. Кроме того, за призывы в Европарламенте о преследовании российского президента, как мафиози, и выделении военной помощи Украине, против Навальной может быть возбуждено уголовное дело.

Таким образом, «продолжая дело мужа», Навальная встанет перед тем же выбором, что и он: прилететь в Россию, чтобы сесть в тюрьму, или мутить воду из-за границе. Похоже, она выбрала второе. Уже в понедельник в Лондоне может состояться встреча вдовы с президентом Украины Владимиром Зеленским с последующим пропагандистским выхлопом.

Соратники Навального, экстремисты из ФБК, тем временем будут докручивать вымученную с большим опозданием версию его «убийства». Навальнисты утверждают, будто готовился обмен Навального на Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок в Берлине за ликвидацию бывшего чеченского боевика, скрывавшегося на Западе террориста.

Экстремистка Мария Певчих выдвинула малопонятную версию, будто Кремль сначала дал согласие на обмен, а потом был издан приказ убить Навального – якобы, «из личной ненависти».

Версия настолько бредовая, что в нее не поверили даже либералы. Бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» иноагент Алексей Венедиктов в интервью немецкой «Бильд» заявил, что, по его информации, велись «не переговоры, а разговоры», и никакого решения принято не было.

«Мне кажется, что в той логике, в которой мы сейчас все существуем, Навальный в тюрьме для власти был гораздо важнее, чем Красиков в России. Версия выглядит явно конспирологической даже для лояльно настроенных к запрещенному ФБК людей», – заявила в своем видеоблоге гражданка Израиля Ксения Собчак.

«Мне режет уши, когда Певчих говорит, что Навальный мог быть здесь [в студии ФБК]. Не мог! Его никто не собирался обменивать. Тот, у кого Навальный был в заложниках, не собирался его обменивать», – возмутился беглый бизнесмен Евгений Чичваркин.

«То, что сделала Певчих — просто непонятно. Никакой сделки об обмене Навального не было. И зачем выдумывать в такой драматической ситуации? Только ради получения какой-то психологической индульгенции («мы сделали все, что могли, чтобы спасти Алексея»). Они собственными руками неизвестно зачем размывает картину героической гибели Навального какой-то мутной схемой, логику которой невозможно объяснить даже ребёнку. Я просто не понял: зачем вообще этот ролик сделан?» – недоумевает журналист-иноагент Александр Морозов.

Никто из названных Певчих участников переговоров об обмене не подтвердил того, что они действительно проходили.

Однако западные СМИ с готовностью подхватили версию навальнистки. «Нью-Йорк таймс», «Политико», «Франкфуртер Альгемайне» и «Файненшел Таймс» со ссылкой на неназванные источники утверждают, что переговоры, шли, и обмен готовился.

Это создало нужный медийный фон для принятия Европарламентом резолюции об «убийстве» Навального. Парламентарии обвинили в этом преступлении Владимира Путина. Но это привычное сотрясение воздуха.

Более серьезным выглядит письмо министров иностранных дел Румынии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Литвы, Латвии и Польши к верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю с требованием ввести санкции против России за смерть Навального. При этом Дания, Франция, Ирландия и Нидерланды письмо поддержали, но не подписали. А остальные вообще отмолчались.

Таким образом, поддержка Западом нового «вождя революции» Навальной еще не оформилась. Да и эффективной «русской Тихановской» под большим вопросом.

Зато гражданин США и иноагент Майкл Наки предложил нечто более действенное. Он считает, что оппозиция будет «мстить» за смерть Навального.

«Я знаю, что у очень огромного количества людей, во-первых, появилось ощущение необходимости возмездия. Я думаю, что теперь перспективы большого количества людей, которые причастны к убийству Алексея, которые причастны к формированию диктатуры Путина, которые причастны к пропаганде по поводу Алексея, которые причастны к тому, чтобы высмеивать смерть Алексея, всей этой Z-падали… Я думаю, что опасность для их жизни увеличилась кратно», — пригрозил Наки.

В том, что либеральные «хомячки» способны на убийства, можно сомневаться. Но в том, что на них переложат ответственность профессионалы диверсий (из той же СБУ), — нет.