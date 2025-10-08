Мы фатально ошиблись, думая, что Россию можно сломить – укро-политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина и поддерживающий ее Запад явно переоценили свои возможности в противостоянии с Россией, надеясь на ее поражение.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт говорит, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и отступления ВС РФ их Херсона – посчитали, что Россию можно выбить и из других регионов… и даже зайти в Крым.

«Во-вторых, был какой-то наивный расчёт, я считаю, на то, что Россия будет смотреть на это спокойно и не станет предпринимать контрдействий. Россия что сделала? а) Россия, во-первых, объявила частичную мобилизацию; б) Россия объявила аннексию этих регионов, тоже залезла в ракушку», – напомнил политолог.

По его словам, если положение дел России ухудшается, она не ведет переговоры, а добавляет военных усилий, чтобы улучшить свою переговорную позицию. Он считает, что именно поэтому надежды на принуждение России к переговорам на неприемлемых для нее условиях оказались тщетными.