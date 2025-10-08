Мы фатально ошиблись, думая, что Россию можно сломить – укро-политолог

Игорь Шкапа.  
08.10.2025 17:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 896
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина и поддерживающий ее Запад явно переоценили свои возможности в противостоянии с Россией, надеясь на ее поражение.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт говорит, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и отступления ВС РФ их Херсона – посчитали, что Россию можно выбить и из других регионов… и даже зайти в Крым.

«Во-вторых, был какой-то наивный расчёт, я считаю, на то, что Россия будет смотреть на это спокойно и не станет предпринимать контрдействий. Россия что сделала? а) Россия, во-первых, объявила частичную мобилизацию; б) Россия объявила аннексию этих регионов, тоже залезла в ракушку», – напомнил политолог.

По его словам, если положение дел России ухудшается, она не ведет переговоры, а добавляет военных усилий, чтобы улучшить свою переговорную позицию. Он считает, что именно поэтому надежды на принуждение России к переговорам на неприемлемых для нее условиях оказались тщетными.

«Это работает только в том случае, если это контрнаступление имеет стратегический характер и перед противником стоит реальная угроза полного военного поражения. А такого в нынешней ситуации нет. Именно поэтому расчёт на то, что украинские успехи на поле боя заставят Москву пойти на переговоры не оправдался», – подчеркнул Бортник.

