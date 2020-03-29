«Мы не справимся»: В Киеве ждут вспышки эпидемии страшнее, чем в Италии

29.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина совершенно не готова к серьёзной вспышке эпидемии смертельно опасного коронавируса. Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявила киевский адвокат Елена Лёшенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас нет тестов, поэтому мы не можем сказать, какой процент людей у нас заражен, мы не можем это определить, в принципе. Поэтому, наверное, эта неопределённость ситуации, когда мы не знаем, сколько у нас заражено, сколько потенциальных носителей может быть, и вызывает такое нагнетание, лёгкую панику.

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Плюс мы понимаем, что не справимся в случае, как в Италии. Наша медицина и близко не стоит и, конечно, не справимся», – сказала Лёшенко.

Напомним, ранее депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Елена Мошенец заявила, что Киев введёт чрезвычайное положение, как только все больницы окажутся переполненными.