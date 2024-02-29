«Мы в отчаянии» – экс-спикер Генштаба ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия воспользуется своими успехами и захваченной инициативой для освобождения всех новых территорий РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Чем дальше, тем больше растут аппетиты российской армии. Российские чиновники уже сейчас заявляют, что хотят иметь контроль над всеми так называемыми новыми территориями РФ. Речь и обо всей территории Херсонщины, Запорожья, и Донецка с Луганском», – сказал Селезнев.

Он подчеркнул, что в этих условиях украинская армия может только пытаться обороняться.

«Украинская армия сейчас фактически перешла в стратегическую оборону. И успех ведения этой стратегической обороны – это вопрос ресурсов. Ресурсов украинских сил обороны. Да, сейчас мы находимся в состоянии грусти и отчаяния. Потому что слышим очень много обнадёживающих заявлений от наших западных партнёров, но не видим достаточных поставок оружия, военной техники, боеприпасов», – добавил офицер.