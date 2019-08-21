На Донбассе самоуничтожилась модернизированная украинская БМП

21.08.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате модернизации «Укроборонпромом» орудия старой советской БМП-2, во время обстрела украинскими военными позиций Народной милиции ДНР произошёл разрыв боеприпаса в канале ствола.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Девятнадцатого августа в районе населённого пункта Новосёловка Вторая в ходе попытки обстрела боевиками 92-й бригады ВСУ позиций Народной милиции ДНР из вооружения БМП-2 произошел разрыв боеприпаса в канале ствола БМП. Данная БМП была поставлена в соединение после модернизации 30-мм пушки и ПТРК «Фагот». В результате разрыва снаряда получил осколочные ранения 1 военнослужащий. Еще 1 член экипажа БПМ получил отравление угарным газом от пожара, возникшего в результате взрыва боеприпаса», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также отметил, что находящиеся в соединении представители «Укроборонпрома», наблюдавшие за ходом войсковых испытаний модернизированной БМП, в закрытом докладе уже подтвердили, что причиной происшествия стали усовершенствования, внесенные в 30-мм пушку, а именно изменения в нарезке ствола.

В настоящее время по данному факту проводят расследования сразу две комиссии. Одна, состоящая из работников СБУ, работает на Житомирском бронетанковом заводе, проводившем модернизацию БМП, с целью проверки возможности проведения саботажа и диверсии при проведении доработок. Вторая, совместная комиссия СБУ и службы РАВ штаба «ООС», работает в расположении 92-й бригады с целью выявления предпосылок к диверсии со стороны боевиков ВСУ», – добавил представитель оборонного ведомства.