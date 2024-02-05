На лодках через горные реки военнообязанные украинцы продолжают бежать из страны
В попытках избежать мобилизации жители Украины продолжают предпринимать попытки незаконно перебраться через границу.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает информационный портал «Новости Закарпатья».
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«Житель Тернопольщины за возможность утопиться в Тисе должен был отдать 7 тысяч евро. Двум его «компаньонам», жителям Киевщины и Львовщины, перевозчики назначили цену в размере 10 тысяч долларов и 5 тысяч долларов.
Еще двое подельников, житель Харьковщины и Тернопольщины, не знали сколько должны были заплатить за свое путешествие, поскольку с перевозчиками об условиях их вояжа с вероятным смертельным финалом договаривались их мамочки, которые сейчас находятся за границей», – отмечается в публикации.
Вся группа пыталась попасть в Венгрию.
Один из задержанных рассказал, что им обещали «легкий и быстрый переход без реки и воды». Но когда они приехали в Закарпатье, их привезли к горной реке Тиса, дали резиновую лодку и сказали, что придется переплывать.
«За 300 метров до госграницы нарушителей обнаружили пограничники отдела «Вилок» Мукачевского отряда. Злоумышленники, проигнорировав законные требования наряда, попытались скрыться, однако были задержаны и доставлены в пограничное подразделение», – говорится в сообщении.
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