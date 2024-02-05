На лодках через горные реки военнообязанные украинцы продолжают бежать из страны

Игорь Шкапа.  
05.02.2024 08:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Закарпатье, Западная Украина, Мобилизация, Украина


В попытках избежать мобилизации жители Украины продолжают предпринимать попытки незаконно перебраться через границу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает информационный портал «Новости Закарпатья».

В попытках избежать мобилизации жители Украины продолжают предпринимать попытки незаконно перебраться через границу. Об...

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«Житель Тернопольщины за возможность утопиться в Тисе должен был отдать 7 тысяч евро. Двум его «компаньонам», жителям Киевщины и Львовщины, перевозчики назначили цену в размере 10 тысяч долларов и 5 тысяч долларов.

Еще двое подельников, житель Харьковщины и Тернопольщины, не знали сколько должны были заплатить за свое путешествие, поскольку с перевозчиками об условиях их вояжа с вероятным смертельным финалом договаривались их мамочки, которые сейчас находятся за границей», – отмечается в публикации.

Вся группа пыталась попасть в Венгрию.

Один из задержанных рассказал, что им обещали «легкий и быстрый переход без реки и воды». Но когда они приехали в Закарпатье, их привезли к горной реке Тиса, дали резиновую лодку и сказали, что придется переплывать.

«За 300 метров до госграницы нарушителей обнаружили пограничники отдела «Вилок» Мукачевского отряда. Злоумышленники, проигнорировав законные требования наряда, попытались скрыться, однако были задержаны и доставлены в пограничное подразделение», – говорится в сообщении.

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