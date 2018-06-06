06.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Лубянке надрывают животы от «спецопераций» СБУ

В ФСБ получают реальное удовольствие от действий украинских спецслужб по разоблачению «российских агентов».

Об этом в эфире интернет-канала UMN заявил экс-зампредседателя СБУ Виктор Ягун, комментируя спектакль с «убийством» беглого российского либерала Аркадия Бабченко и вбросом так называемых «расстрельных списков» украинских журналистов.

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«Слушайте, ну так спецоперации не проводятся. Я не знаю, кто там сидит в ФСБ, но они реально получают огромнейшее удовольствие от того, что у нас тут происходит. Потому что, ну как так, взять списки, где-то там в Москве подготовить и дать какому-то, вообще левому, кто не имеет никакого отношения к спецслужбам, непонятного происхождения, непонятно – агенту, не агенту», – заявил Ягун.