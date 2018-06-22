22.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Туризм, Украина

На отдыхе в Болгарии украинцы расплачиваются орехами, колбасой и салом


Благодаря так называемому безвизовому режиму с ЕС украинские граждане получили возможность отдыхать за границей, покрывая расходы на жилье продуктами.

Об этом в интервью журналу “Країна” заявил львовский писатель Юрий Винничук, отвечая на вопрос, изменился ли стиль жизни украинцев в последнее время.

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“Конечно. Есть возможность поехать за границу. Многие люди и едут. Знаю семью, которая постоянно отдыхает в Болгарии. Везут большую сумку орехов – ими расплачиваются за квартиру. Берут с собой сало, колбасу, – рассказал писатель. – А есть такие, что скажи ему: “Безвиз” – “О, так у нас денег нет”.

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