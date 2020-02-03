На протестах против действий властей Черногории появилась карта Большой Сербии

03.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Протесты православных верующих в Черногории, не стихающие уже второй месяц, будут продолжаться до тех пор, пока власти не отменят закон, позволяющий конфискацию храмов и монастырей Сербской Православной Церкви.

Об этом заявил ректор Цетинской семинарии протоиерей Гойко Перович. Он отверг обвинения правящего режима в подготовке просербского переворота.

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«Пусть завтра закон будет отменен, и литий не будет. Фон политический, потому что этот закон принят в парламенте и может быть отменен», – сказал Перович.

При этом официальные структуры всячески пытаются спровоцировать конфликт, в том числе и устраивая задержания недовольных, членов оппозиционного движения и их родных.

Один из лидеров черногорской оппозиции, Милан Кнежевич, обратился с требованием опубликовать кадры обыска его дома и задержания его семьи, в том числе и 70-летней матери. По его словам, полиция заявила, что ищет взрывные устройства и оружие, но в итоге силовики забрали из дома политика саблю, которую он когда-то получил в подарок от руководителя Дагестана. Кнежевич расценивает обыск как акцию устрашения.

«Обыск дома начался около 5:20 с того, что они взломали входную дверь и направили стволы оружия на мою мать, при этом свидетелей не было. Брат моего дяди в присутствии трех дочерей, жены и матери, лежал на полу в течение часа под дулами оружия. Старшая дочь в течение семи лет лечится от рака и прошла химиотерапию за день до вторжения. Средняя несовершеннолетняя дочь потеряла сознание. Их тетя, 71-летняя женщина, была втиснута в комнату, ее заперли. А мои двоюродные братья в конечном итоге оказались в Центре неотложной помощи, что подтверждают медицинские записи», – рассказал Кнежевич.

Он полагает, что полиция действовала по указанию президента Черногории Мило Джукановича, который хочет спровоцировать оппозицию на ответные действия, чтобы иметь основания для запрета молебнов и литий, охвативших страну.

Драган Вукич, секретарь исполкома Социалистической народной партии, заявил, что вместо закона, касающегося имущества Церкви, в Черногории в первую очередь следовало бы принять иной закон – заставляющий чиновников объяснять происхождение своего имущества.

«Если бы у нас был такой закон, они бы не осмелились нанести удар по имуществу Сербской Православной Церкви», – заявил политик.

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Отметим, что протестные акции продолжаются не только в Черногории – накануне на митинг вышли жители Баня-Луки, столицы Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.

Интересно, что на одном из плакатов протестующих была изображена карта единого сербского государства – без границ между Сербией, Косово, Республикой Сербской и Черногорией.