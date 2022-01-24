На Украине до мелочей повторяется сценарий Грузии 2008 года

24.01.2022  15:37 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Военные преступления, Грузия, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Проявляются все признаки того, что Запад готовится использовать Украину для атаки на Донбасс по примеру агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проявляются все признаки того, что Запад готовится использовать Украину для атаки на Донбасс по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Мы не исключаем проведение в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций. Мы не исключаем проведение, в том числе, военных провокаций. Мало того, Bloomberg планы подраскрыл, материал был подан с увязкой на Олимпийские игры. Выстрелили мимо, возможно, попали по себе. Потому что все вспомнили 2008-й год, тоже Олимпиада, тоже Олимпиада в Китае, только летняя. Кто же тогда совершил провокацию, агрессию, кто на кого напал? Я напомню, это была агрессия Саакашвили, не хочу говорить даже Тбилиси, потому что не народ Грузии это делал, это исполнял Саакашвили, который напал на Южную Осетию», – заявила Захарова.

Также она напомнила хронологию событий лета 2008 года.

«Что было за месяц до этой агрессии, которая разворачивалась входе Олимпийских игр в Пекине? Посещение Госсекретарём США, тогда это была Кондолиза Райс, Тбилиси. Пресс-конференция с Саакашвили, в ходе которой они говорили о преимуществах НАТО, о планах, которые есть у США для Грузии на этом направлении, много что было сказано. Прошло ровно месяц с этого момента. Этот визит состоялся в период с 9-го по 10-е июля 2008 года, когда случилась агрессия, вы прекрасно помните, собственно говоря, в первые дни Олимпиады. Вот и всё, вот вам классическая история подготовки многоуровневых провокаций», – заключила представитель МИД.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть