На Украине до мелочей повторяется сценарий Грузии 2008 года

Новости Украины

Проявляются все признаки того, что Запад готовится использовать Украину для атаки на Донбасс по примеру агрессии Грузии против Южной Осетии в 2008 году.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не исключаем проведение в дальнейшем масштабных информационных манипуляций и провокаций. Мы не исключаем проведение, в том числе, военных провокаций. Мало того, Bloomberg планы подраскрыл, материал был подан с увязкой на Олимпийские игры. Выстрелили мимо, возможно, попали по себе. Потому что все вспомнили 2008-й год, тоже Олимпиада, тоже Олимпиада в Китае, только летняя. Кто же тогда совершил провокацию, агрессию, кто на кого напал? Я напомню, это была агрессия Саакашвили, не хочу говорить даже Тбилиси, потому что не народ Грузии это делал, это исполнял Саакашвили, который напал на Южную Осетию», – заявила Захарова.

Также она напомнила хронологию событий лета 2008 года.

«Что было за месяц до этой агрессии, которая разворачивалась входе Олимпийских игр в Пекине? Посещение Госсекретарём США, тогда это была Кондолиза Райс, Тбилиси. Пресс-конференция с Саакашвили, в ходе которой они говорили о преимуществах НАТО, о планах, которые есть у США для Грузии на этом направлении, много что было сказано. Прошло ровно месяц с этого момента. Этот визит состоялся в период с 9-го по 10-е июля 2008 года, когда случилась агрессия, вы прекрасно помните, собственно говоря, в первые дни Олимпиады. Вот и всё, вот вам классическая история подготовки многоуровневых провокаций», – заключила представитель МИД.