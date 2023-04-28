На Украине признали, что Россия выигрывает нефтяную войну у Запада

Елена Острякова.  
28.04.2023 17:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нефть, Россия, Санкции, Украина, Экономика, Энергетика


Заявления России о сокращении объемом добычи нефти не свидетельствуют о кризисе в этой стране, а преследуют цель повлиять на мировой рынок.

Об этом в интервью украинскому телеканалу FreeДом заявил эксперт по энергетике Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления России о сокращении объемом добычи нефти не свидетельствуют о кризисе в этой стране,...

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«Скорее всего, стоит рассматривать это через призму попытки повлиять на расчеты стоимости цены на нефть. В том числе, как ни странно это будет звучать, объемы, которые добываются, тоже влияют на восприятие рынком готовности России продать, допустим, 220 миллионов тонн нефтепродуктов и нефти Европе или 40-50 миллионов тонн. На самом деле они будут сокращать до 80-100 миллионов», – говорит аналитик.

Он полагает, что реальное сокращение добычи в России составит максимум 20 миллионов тонн в год, что не повлияет на ее доходы, особенно в условиях, когда западные санкции не действуют.

«Мы видим, что даже та ограничительная цена в 60 долларов за баррель, которая была установлена, уже нарушается. Сейчас констатируется как факт, что эта нефть продается по цене 70 долларов и выше. Это делают не страны, которые принимали эти санкции, а страны Азиатского региона, латиноамериканские страны, африканские страны принимают в этом участие.

Получается, что «большая семерка» устанавливает эти санкции, а все остальные их не придерживаются. Соответственно результата как такового мы не видим», – сказал Корольчук.

Ранее Россия не выполнила публично заявленное обещание сократить объемы добычи нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки, и это спровоцировало ОПЕК в апреле на неожиданное для Запада решение снизить квоты добычи на 1,66 миллионов баррелей. Это спровоцировало рост цен в мире.

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