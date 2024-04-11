На Украине русские перешли к игре, в которой лучше всего себя чувствуют

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Россия проводит достаточно качественное импортозамещение комплектующих для оружия и техники.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, военный эксперт и волонтер Тарас Чмут, отвечая на вопрос от текущей ситуации на фронте.

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«Происходящее сейчас – это определенная патовая ситуация, поскольку быстро захватить Украину русским не удалось, они не смогли запугать нас силой, ядерным оружием, техногенными ударами, блэкаутами. Сбить полностью западную поддержку им тоже не удалось. И, как результат, русские перешли в ту игру, в которой себя лучше всего чувствуют – игре в долгую», – сказал Чмут.

По его словам, на Украине тем временем наблюдаются нерадостные тенденции.

«Я сейчас говорю о полной импотенции парламента, о давлении на весь бизнес, об абсолютно деструктивном поведении правоохранительных органов и спецслужб. А на этом фоне русские производят качественное импортозамещение важных компонентов для оружия и техники, готовятся к очередной мобилизации, готовят 300 тысяч человек на лето. И им нужно что-то противопоставить», – сокрушается эксперт.

Он добавил, что в Киеве уже многие думают, Украина уже выиграла войну, и предупредил, что Россия «может вернуться сюда».