На Украине уже началась «горячая осень» – политолог

13.10.2021 10:07 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украине созрели условия для идеального социально-экономического шторма, начало которого можно наблюдать уже сегодня.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, население Украины уже не вытягивает высокие тарифы и экономическую ситуацию в стране.

«Та самая «горячая осень» – она уже началась и дальше все будет только нарастать. Вопрос только, какие это обретет формы, потому что те проблемы, о которых я говорил – все осталось. И вопрос энергетики, будем ли мы с электричеством и газом – нас уверяют, что будем, а энергетические эксперты не так оптимистичны. Понятно, там есть определенная ангажированность, но ситуация такова, что Молдова покупает газ уже по 780 долларов. Такую цену не потянет ни наша, ни молдавская экономика, ни наш, ни молдавский потребитель. И нынешний уровень цен далеко не всем по карману, растет задолженность за коммунальные услуги, которая добралась к ста миллиардам», – сказал эксперт.

«То есть социально-экономический вопрос, тот самый «идеальный шторм», он может случиться. То есть риск довольно высок. Но пока началось все с политической перегруппировки, прошел съезд в Трускавце, где президент принуждал депутатов к примерному поведению. Я примерно в середине сентября говорил, что в активе у президента порядка 180 депутатов, которые чутко прислушиваются к позиции Банковой. Остальное – это праздно шатающиеся и фронда всевозможного рода, ориентированная на интересы своих отцов-содержателей, обиженные и так далее», – заявил Золотарев.