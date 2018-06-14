14.06.2018, Киев, Алекс Кон

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На Украине запахло большим террором

После скандальной инсценировки с участием Аркадия Бабченко прокуратура и СБУ вошли во вкус и решили уничтожить инакомыслие как таковое. Под их топор попали уже не только противники власти, но и самые умеренные оппоненты вроде Евгения Мураева.

И сцена со свиной кровью стала напоминать вполне даже настоящее убийство, случившееся в Смольном 1 декабря 1934 года.

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О том давнем событии известно одно — неуравновешенный Леонид Николаев застрелил в коридоре члена Политбюро и вождя ленинградских большевиков товарища Кирова. То ли это была месть обманутого мужа любвеобильному шефу жены, то ли обида за исключение из партии, сам ли он это надумал или кто-то подсказал — уже никому не дано узнать.

Факт в том, что после этого и по Ленинграду, и за его пределами покатилась волна арестов и расстрелов. ОГПУ назначило виновными всех подряд — от бывших оппозиционеров до шофера, народ шепотом распевал частушку:

«Эх, огурчики-помидорчики,

Сталин Кирова убил в коридорчике».

И хотя никаких следов участия вождя партии к науськиванию Николаева не найдено до сих пор, но его многие считают причастным. Ведь именно сталинское окружение использовало повод сполна для нагнетания атмосферы страха в стране и расправы со всеми, кто ему был больше не нужен.

И вот теперь этот опыт взяли на вооружение те, кому, казалось бы, положено заниматься декоммунизацией, а не копировать методы работы товарищей Крыленко и Ягоды, запустивших маховик террора. Вот только не грех напомнить панам Луценко и Грицаку, а также их подручным, что их предшественники оказались там же, где и их жертвы.

То, что террор набирает обороты, уже ни для кого не секрет. Еще в марте прошла по всей Украины серия обысков у журналистов и общественников, причем в Харькове с подбрасыванием оружия и взрывчатки. В воздухе запахло статьей 111 УК Украины (государственная измена). И хотя тогда никто не был задержан, многие люди по сей день находятся в «подвешенном состоянии».

Затем по этой статье упрятали за решетку журналиста Вышинского. И вот теперь по ней же пытаются шить дело против нардепа Евгения Мураева.

По стране множатся темники, по которым СМИ должны начать шельмовать невосторженных по отношению к нынешней власти политологов и журналистов.

«Кроме того, пользуюсь случаем, чтобы информировать уважаемых защитников законности, что наш Гарант и Главнокомандующий пару дней дней назад назвал вообще всех политзаключенных террористами. По крайней мере нам всем так показалось. А из юридической практики следует, что когда кажется — нужно возбуждать уголовные дела», — замечает Е. Мураев.

И вот началась травля. На родине того же Мураева в Харькове разразился гневом депутат горсовета от «Самопомощи» Игорь Черняк. Его опус называется «Пособники оккупантов — должны сидеть». Сначала он живописал «пьяного бурята, который х..р пойми зачем приперся на Донбасс отстаивать ценности русского мира».

А дальше там можно прочитать следующее: «Все эти добкины, мураевы, рабиновичи, новинские, вилкулы и прочие шуфричи. Открытые агенты врага… Когда я смотрю на этих мразей и на то, как вольготно они себя чувствует в моей стране на пятом году войны — меня бесит демократия, верховенство права и все, что с этим связано. Пособникам оккупантов — не место в Раде, на экранах телевизиров и даже на улицах наших городов.

Пособники оккупантов — должны сидеть. И это — при наилучшем для них исходе. И да. Если мы сейчас не додавим всю эту сепарскую погань и будем снисходительно продолжать смотреть на то, как они постепенно поднимают голову — мы серьезно рискуем в одно поганое утро проснуться под триколорами над нашими головами».

То есть налицо открытый призыв к расправе, сработанный по лекалам сталинских пропагандистов времен массового террора. А ведь партия, которую этот Черняк представляет, считается проевропейской и демократической. Ее члены, типа, борются за декоммунизацию на всех уровнях.

Так что уже выбраны жертвы, палачи, вдохновители и подпевалы террора. И, что неудивительно, все, кроме назначенных на заклание, убеждены в своей полной безнаказанности.