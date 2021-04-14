На украинском ТВ обсуждают, собирается ли Путин убить Байдена или просто троллит

14.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Замдиректора крымскотатарского телеканала АТР, беглый московский журналист Айдер Муждабаев и беглый экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев обсудили пожелание здоровья, которое высказал президент России Владимир Путин президенту США Джо Байдену

Оба солидарно высказали мнение, что так нельзя вести себя по отношению к лидеру «великой Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вот эта его фраза «желаю здоровья» – это же в чистом виде «следи за здоровьем». Это же «тамбов» в 90-е годы. Это почти смертный приговор. Если бы это можно было реализовать сразу, то это вообще…», – сказал Айдер Муждабаев.

«Ты воспринимаешь это как криминальную угрозу, я воспринимаю это хуже, воспринимаю это как такой троллинг ниже пояса. Когда все говорят, что у дедушки плохо со здоровьем, он старенький и т.д. и вот так публично ты говоришь, ты намекаешь на возраст и пр.», – возразил Илья Пономарев.

«Ну, понятно, что физически дотянуться сложно», – ответил Айдер Муждабаев.

«Россия никогда не будет устраивать покушение на лидера США», – успокоил собеседника Пономарев.