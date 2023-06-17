«Начавшееся наступление ВСУ – лишь зондаж позиций» – экс-командующий НАТО

Вадим Москаленко.  
17.06.2023 18:09
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина


Контрнаступление украинских войск на данном этапе – лишь определение слабых позиций в российской оборонительной линии, куда ВСУ будут бить более тяжёлыми силами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «ВВС Украина» заявил бывший командующий сил НАТО в Европе Филип Бридлав.

Контрнаступление украинских войск на данном этапе – лишь определение слабых позиций в российской оборонительной...

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«Думаю, что украинские силы находятся в этой фазе – они зондируют, наносят на карту всё, что происходит на поле боя. У них было несколько локальных успехов, где они прорвались через первую линию обороны. Считаю, что они придерживают большие, более тяжёлые силы, для того, чтобы приберечь их и развернуть там, где найдут слабые места, которыми смогут воспользоваться.

У нас в действительности нет данных о том, как российские солдаты подготовились к обороне, однако нужно признать, что в эти месяцы российские инженерные группы провели достаточно значительную работу для установки систем препятствий, что создаст для украинских сил определённые проблемы.

Однако я верю, что мы увидим, как на протяжении следующих дней и, возможно, недель украинцы начнут определять позиции, которыми они могут воспользоваться, и мы станем свидетелями дальнейшего развития этого наступления», – сказал Бридлав.

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