Нам нужен свой Пригожин – российский исполнитель

Любовь Смирнова.  
28.04.2023 17:59
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Культура, Политика, Россия


России в медиасфере нужен свой Евгений Пригожин, который задаст вектор развития массовой культуры и на которого придется равняться всем.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал автор, поэт и исполнитель Петр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России в медиасфере нужен свой Евгений Пригожин, который задаст вектор развития массовой культуры и...

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Говоря о государственной поддержке патриотических авторов и исполнителей он подчеркнул, что распределением средств будут заниматься те же чиновники и бизнесмены от культуры, и результат будет прежним.

«Вопрос в том, кто будет заниматься этой господдержкой, какие люди. Те, кто в культуре стоял до и СВО и продолжает там сидеть, они будут этим заниматься? Нет, так дело не пойдёт. То есть вопрос глобальный, на самом деле, – отметил Казаков. – То есть смысл в том, что там нужен условный свой Евгений Пригожин, который будет в культуре, который там порядок наведет, и который будет заниматься именно этими конкретными людьми, артистами.

Но пока там сидят те же люди, они сидят на ведущих должностях, и много кого из них я знаю на протяжении многих лет, но я ничего поделать с этим не могу. Мы там, условно говоря, крутимся в этом мире 10-15 лет, и какие-то подвижки, изменения случились только сейчас с СВО. Да, что-то потихоньку начинает меняться, но кардинально, нет. Нужен конкретный человек».

При этом такая информационная политика характерна для федеральных каналов. В Крыму с патриотическим содержанием эфира проблем нет, видимо потому что Крым прошел путь потери и обретения Родины. Тогда как для медиа-бизнеса этот вопрос не актуален. Как и для представителей культурной элиты, считает член Общественной палаты РФ от Крыма, председатель исполкома Русской общины Крыма Владимир Резанов.

«Конечно, их ждет забвение. Но понимаете, сколько ещё осталось таких скажем так персонажей сейчас в стране, они либо просто молчат, чтобы зарабатывать деньги, либо говорят: да, мы со страной. Но, тем не менее, они ещё есть их надо выявлять и выдавливать», – заключил он.

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