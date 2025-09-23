«Нам устроят тёмную и холодную зиму» – украинцам советуют бежать за генераторами
С наступлением холодов ВКС России начнут удары по украинской энергетике, поэтому украинцам стоит обзавестись генераторами.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий спросил, стоит ли украинцам готовиться к «тяжёлой зиме».
«Я свой генератор отвёз на техобслуживание. Как говорится, надейся, но и сам не плошай. Я советую готовиться всем.
Потому что сейчас в приоритете удары по транспортной инфраструктуре. Сегодня, вон, в Кировоградской области поезда идут с задержкой. У Кремля операция «Магистраль», – сказал Золотарёв.
«А дальше с похолоданием и сокращением светового дня, могут пойти удары по энергетической инфраструктуре. Риски большие.
При том, как у нас занимались защитой энергообъектов, то есть благополучно осваивали деньги, очень высокий риск того, что могут устроить тёмную и холодную зиму», – добавил он.
