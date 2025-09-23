«Нам устроят тёмную и холодную зиму» – украинцам советуют бежать за генераторами

Максим Столяров.  
23.09.2025 19:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 440
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


С наступлением холодов ВКС России начнут удары по украинской энергетике, поэтому украинцам стоит обзавестись генераторами.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С наступлением холодов ВКС России начнут удары по украинской энергетике, поэтому украинцам стоит обзавестись...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий спросил, стоит ли украинцам готовиться к «тяжёлой зиме».

«Я свой генератор отвёз на техобслуживание. Как говорится, надейся, но и сам не плошай. Я советую готовиться всем.

Потому что сейчас в приоритете удары по транспортной инфраструктуре. Сегодня, вон, в Кировоградской области поезда идут с задержкой. У Кремля операция «Магистраль», – сказал Золотарёв.

«А дальше с похолоданием и сокращением светового дня, могут пойти удары по энергетической инфраструктуре. Риски большие.

При том, как у нас занимались защитой энергообъектов, то есть благополучно осваивали деньги, очень высокий риск того, что могут устроить тёмную и холодную зиму», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить