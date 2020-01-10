Нанятые «волонтеры» переманивают украинских контрактников в Ливию

10.01.2020, Луганск, Сергей Вредников

Специально нанятые волонтеры активно вербуют украинских военнослужащих в Донбассе для участия в боевых операциях на территории Ливии.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши источники в ВСУ сообщают, что в подразделениях, несущих службу в зоне «ООС», усилилась работа волонтеров, которые действуют в интересах различных ЧВК и формируют отряды для отправки украинских военнослужащих с опытом боевых действий в Ливию.

При этом кандидатам предлагается достаточно высокое денежное вознаграждение, что вызывает увеличение числа военнослужащих, желающих расторгнуть контракты (с ВСУ – прим. ред.)», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее Уильям Тейлор, до недавнего времени руководивший посольством США в Киеве, заявил, что война в Донбассе позволит Вооруженным силам США получить опыт ведения боевых действий против русских, что даст американским военным преимущество во время войны против России.