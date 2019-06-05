Наша песня хороша: Зеленский пожаловался ЕС на «российскую агрессию»

05.06.2019, Брюссель, Владимир Гладков

Главная задача новой киевской власти в союзе с Западом останется неизменной – усиление санкционного давления на «российского агрессора».

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга по итогам встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди свои ключевых приоритетных заданий вижу противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Я проинформировал сегодня господина Туска и других партнеров о продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму, выразил благодарность за неизменную позицию ЕС в поддержку Украины и призвал к дальнейшей консолидации международных усилий и усилению санкционного давления с тем, чтобы вернуть мир в Украину.

И это моя главная миссия, как каждого гражданина Украины.

Мы также обсудили ситуацию по поводу задержанных в РФ граждан Украины, в том числе 24 военных моряков, а также наши совместные усилия в борьбе за их освобождение.

Также обсудили возможности улучшения жизни украинцев, живущих на временно оккупированных территориях», – сказал Зеленский.