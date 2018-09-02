02.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Война, Донбасс, Крым
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Наталья Поклонская прилетела на похороны лидера ДНР



Депутат Госдумы Наталья Поклонская посетила церемонию прощания с главой ДНР Александром Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поклонская приехала в Донецк вместе со своим мужем Иваном Соловьёвым. Незадолго до этого в Донецк прибыли глава Республики Крым Сергей Аксёнов и сенатор Ольга Ковитиди.

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Сергей Аксёнов некоторое время постоял около постамента, потом возложил к нему цветы и поклонился. После этого глава Крыма выразил слова поддержки и.о. главе ДНР Дмитрию Трапезникову.

Наталья Поклонская зашла в театр оперы и балета вслед за Аксёновым. Она положила цветы к постаменту Главы ДНР, после чего долго беседовала с женой Захарченко, успокаивала её и несколько раз обняла.

«Александр Захарченко – настоящий народный лидер, который положил жизнь за свою Родину, за родной Донбасс, за русский Донбасс. В памяти он всегда останется настоящим сильным, храбрым и мужественным героем, на которого нужно равняться. Это подлое, циничное и трусливое убийство могли совершить только позорные шакалы, вот такими они и войдут в историю. Не важно кто, но имя у них одно – трусливые шакалы», – сказала Поклонская журналистам.

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