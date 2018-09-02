Наталья Поклонская прилетела на похороны лидера ДНР
Депутат Госдумы Наталья Поклонская посетила церемонию прощания с главой ДНР Александром Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Поклонская приехала в Донецк вместе со своим мужем Иваном Соловьёвым. Незадолго до этого в Донецк прибыли глава Республики Крым Сергей Аксёнов и сенатор Ольга Ковитиди.
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Сергей Аксёнов некоторое время постоял около постамента, потом возложил к нему цветы и поклонился. После этого глава Крыма выразил слова поддержки и.о. главе ДНР Дмитрию Трапезникову.
Наталья Поклонская зашла в театр оперы и балета вслед за Аксёновым. Она положила цветы к постаменту Главы ДНР, после чего долго беседовала с женой Захарченко, успокаивала её и несколько раз обняла.
«Александр Захарченко – настоящий народный лидер, который положил жизнь за свою Родину, за родной Донбасс, за русский Донбасс. В памяти он всегда останется настоящим сильным, храбрым и мужественным героем, на которого нужно равняться. Это подлое, циничное и трусливое убийство могли совершить только позорные шакалы, вот такими они и войдут в историю. Не важно кто, но имя у них одно – трусливые шакалы», – сказала Поклонская журналистам.
Метки: Наталья Поклонская
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