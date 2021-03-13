НАТО готовит индивидуальный антироссийский план для Молдовы

13.03.2021, Москва, Елена Острякова

НАТО готовится утвердить новый Индивидуальный план действий партнерства (IPAP) для Молдовы, который носит откровенно антироссийских характер.

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Об этом пишет Regional Trends Analitics, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В новом Плане можно найти немало любопытных и наталкивающих на определенные размышления пунктов. Например, Кишинев среди прочего обязуется реализовывать решения саммитов Североатлантического Альянса в Уэльсе и Варшаве (фактически, посвященные сдерживанию России) и далее способствовать быстрому и полному выводу российских войск, «незаконно находящихся на территории страны».

Говорится там и о возможности трансформации нынешней миротворческой операции на Днестре в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом, а также об эвакуации (уничтожении) запасов боеприпасов в Колбасном», – говорится в статье.

Автор напоминает, что новый президент Молдовы Майя Санду назначила советником в департамент по реформам министерства обороны американского эксперта Карен Бонаби.

«Она среди прочего будет оказывать помощь в продолжении реформирования Национальной армии по стандартам НАТО, курировать взаимоотношения ведомства с США, следить за расходованием выделяемых Вашингтоном средств и выполнением обязательств Кишинева в рамках имеющихся соглашений — в том числе и упомянутого выше Плана действий. То есть, фактически Соединенные Штаты будут почти в ручном режиме контролировать все процессы, связанные с модернизацией молдавских вооруженных сил», – говорится в статье.