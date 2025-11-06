НАТО продолжит готовиться к конфликту с Россией, даже если на Украине наступит «заморозка», – Рютте

Анатолий Лапин.  
06.11.2025 12:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 180
 
Дзен, НАТО, Русофобия


Даже если боевые действия на Украине будут заморожены, НАТО должно продолжить готовиться к конфликту с Россией.

Об этом на встрече с западными промышленниками заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если боевые действия на Украине будут заморожены, НАТО должно продолжить готовиться к конфликту...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, – реальные и долгосрочные… Опасность, исходящая от России, не исчезнет, когда закончится эта война. В обозримом будущем Россия будет оставаться дестабилизирующей силой в Европе и во всем мире.

И Россия не одинока в своих попытках подорвать глобальные правила. Как вы знаете, она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами. Они наращивают сотрудничество в сфере обороны и промышленности до беспрецедентного уровня, они готовятся к долгосрочной конфронтации. Мы не можем быть наивными, мы должны быть готовы», – заявил Рютте.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора