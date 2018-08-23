Не надо нарываться на неприятности: эксперт-международник предостерег Украину от вступления в НАТО

23.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Масштабы конфликта Запада с Россией могут увеличиться после вступления Украины в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил эксперт-международник Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог заявил, что он против вступления Украины в Североатлантический альянс, так как это поспособствует эскалации противостояния РФ с западным миром.

«Объясню, почему я против НАТО исключительно по одной просто причине: к сожалению, при нынешнем состоянии отношений между Россией и Западом, начало полноценного движения Украины в НАТО приведёт к ещё гораздо больше войне», – заявил Волошин.

Эксперт призвал быть честными и признать, что война могла быть намного масштабнее.

«Не надо говорить, что у нас уже война. Давайте будем ответственными и признаем, что масштаб войны с Российской Федерацией мог бы быть намного больше», – отметил политолог.