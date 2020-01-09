Не в то горло: Крымское вино вызвало демонстративный отказ президента

09.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Эстонии Керст Кальюлайд отказалась от крымского вина, которое ей в подарок передало посольство России в этой стране в честь 50-летия главы государства. Об этом в своем блоге сообщил сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Парламентарий отметил, что при этом, Кальюлайд приняла остальную часть подарка.

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«Посольство России направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку «Крымского». Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом», – написал Пушков.

Ранее Кальюлайд заявила, что ЕС не будет снимать санкции с Российской Федерации из-за «оккупации Крыма».

При этом, посольство России в Эстонии недавно сообщило, что в прошлом году Крым посетили 7,43 млн. туристов. Из представителей иностранных государств лидировали граждане Германии (7%) и Эстонии (3%).

«Это с полной ответственностью можно назвать народным голосованием граждан Эстонии по вопросу признания российского статуса Крыма – ведь, как метко отметил глава Крыма Сергей Аксенов, «к «оккупантам» в гости не ездят», – говорится в сообщении посольства.

«ПолитНавигатор» писал, что президент Эстонии устроила троллинг своего коллеги из Украины Владимира Зеленского, подарив ему во время его визита в Таллин именной велосипед.

Напомним, персонаж Василий Голобородько, сыгранный Зеленским-актером в популярном сериале «Слуга народа» в первом сезоне добирался на работу в офис президента на велосипеде, демонстрируя свою близость к избирателям.

В реальной жизни Зеленский передвигается на автомобиле с охраной.