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Отношение европейцев к украинским беженцам меняется в худшую сторону.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выходит какой-нибудь там Макрон и рассказывает, что украинский народ ведет ужасную борьбу, страдает, гибнут дети, давайте мы им поможем. А есть французский, немецкий избиратель, обычные люди, которые каждый день этих украинцев видят у себя на улице. И у них другое представление об этих людях. Они ставят машину у казино, где стоят дорогие иномарки с украинскими номерами. Украинцы не хотят работать. Только 20% беженцев устраивается. Темп адаптации значительно ниже, чем у сирийских беженцев. Об этом сейчас все немецкие политики говорят до единого», – сказал Кох.

По его словам, особенно сильны эти процессы в Германии, где находится миллион украинских беженцев, а правительство выплачивает им самое больше пособие в ЕС. Больше всего немецких обывателей раздражают толпы украинских болельщиков призывного возраста, которые весело посещают матчи проходящего сейчас чемпионата Европы по футболу.