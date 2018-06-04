04.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Провокации, Скандал, Спецслужбы, Украина

Немецкая разведка знала, что Бабченко жив


СБУ рассчитывала, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который находился в Киеве в день инсценировки убийства беглого российского журналиста Аркадия Бабченко, прокомментирует инцидент в антироссийском ключе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил немецкий писатель Владимир Сергиенко.

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«Там еще был Штайнмайер. Они думали, что слепят фейк, а Штайнмайер расскажет, как это печально, когда убивают журналистов. Хорошо, что он сказал спокойно, а ведь мог сказать и ярко, мог уверовать, что Россия стоит за этим, рубануть с плеча. По сплетням, его предупредила разведка: мол, аккуратнее. Они подставили всех», – сказал Сергиенко.

Он полагает, что больше всего пострадал от провокации СБУ министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Есть определенная бригада в СБУ, которая берет лекала американской юстиции, имеющей огромный опыт раскрытия преступлений по провокации. Воспроизводит, как умеет, а не умеет вообще никак, потому что таланта нет. Вот они Климкина и подставили. С ним сейчас никто не будет считаться», – полагает писатель.

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