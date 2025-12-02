Немецкие СМИ: Путин не уступает ни на миллиметр
Российский лидер проявляет ловкость и гибкость лишь на ЛБС, меняя тактику сражений в зависимости от военных обстоятельств. Но на дипломатическом фронте – тверд, как скала.
Об этом пишут СМИ Германии, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
«Ни на миллиметр не уступил», – так называется материал корреспондента немецкой ARD Бьорна Блашке о позиции Кремля по Украине.
«Общая цель Владимира Путина ясна: он хочет, чтобы Украина подчинилась России. Потому что ничего другого не получается при рассмотрении его требований, которые он постоянно повторяет», – комментирует автор.
Единственное место, где Кремль проявляет гибкость – зона боевых действий, указывает немецкий обозреватель.
«Цель и стратегия были совершенно ясны и не менялись более трех лет. А тактика? В лучшем случае он корректирует ее на поле боя. Если его военные подразделения не продвинутся дальше в одном месте, они усилят давление в другом.
Однако на дипломатическом фронте он де-факто не уступает ни на миллиметр», – говорится в публикации.
