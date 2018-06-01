01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Немецкий суд отклонил жалобу к “Северному потоку-2”

Верховный административный суд немецкого города Грайфсвальд отклонил жалобу экологического объединения Nabu по «Северному потоку-2», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает издание Merkur.

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Как отмечается, учитывая сложные факты и юридические вопросы в рамках ускоренной процедуры рассмотрения жалобы, суд не сможет прояснить, было ли разрешение на строительство «Северного потока-2» в прибрежных водах незаконным.

Суд отметил, что общественный интерес и надежность поставок энергоносителей в данном случае играют первостепенную роль.

Суд пока не уточнил, будут ли дискуссии по этому вопросу в будущем.

Как сообщалось, в немецком Лубмине началось строительство газовой приемной станции в рамках проекта газопровода «Северный поток-2».

Nabu попросила у Верховного административного суда Грайфсвальда промежуточное постановление, чтобы дать суду возможность принять решение по иску против строительства газопровода еще до 15 мая.

Комментируя возможное строительство «Северного потока-2», глава Nabu Ляйф Миллер заявил, что это «пренебрежение не только защитой моря и климата, но и правом экологов на подачу исков».

В Nabu уверены, что строительство «Северного потока-2» нанесет «ущерб хрупкой экосистеме».