Нетаньяху силится заболтать требования США вооружать Украину – профессор

Израиль не собирается разменивать хорошие отношения с Россией, Китаем и Индией на хотелки американцев в плане предоставления летального оружия Киеву.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований, профессор кафедры востоковедения МГИМО МИД России Александр Крылов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США буквально выкручивают руки Израилю. Они это делали и при прошлой власти, и в настоящее время склоняют Нетаньяху именно к тому, чтобы он поставлял летальное оружие Украине, а Израиль активно противится тому, чтобы это делать. До настоящего времени Израиль присылал на Украину только гуманитарную помощь, летального оружия не посылал.

Но уже прозвучало от Нетаньяху такое заявление, что он в настоящее время рассматривает вопрос о том, чтобы поставить средства ПВО на Украину, но в то же время он сделал очень серьёзную оговорку, сославшись на то, что израильский «Железный купол» рассчитан на маленькие территории для Израиля. Следовательно, этот вопрос опять будет рассматриваться, дебатироваться израильскими специалистами, и у меня складывается впечатление, что он просто забалтывает проблему и не собирается активно поддерживать Украину в этом конфликте», – отметил он.