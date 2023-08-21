Никакая часть Украины не должна вступить в НАТО – эксперт

Анатолий Лапин .  
21.08.2023 17:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не может допустить вступления в НАТО никакой, даже самой малой части Украины.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил политолог и волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не может допустить вступления в НАТО никакой, даже самой малой части Украины. Об...

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По мнению эксперта, одной из основных целей России в этом конфликте является отсечение Украины от моря.

«Глобально – в какой-то момент они поймут, что им лучше кастрированную Украину, но в НАТО иметь, чем пытаться бороться за территории, которые они уже никогда не вернут. А нам ни в коем случае нельзя допускать, чтобы никакая часть Украины ни маленькая, ни большая, не вступила в НАТО. У нас вообще две суперглобальные задачи.

Первая – это отсечь Украину от моря раз и навсегда, забрав Одесскую и Николаевскую области, и сделать ее неинтересной для такой морской державы, как Великобритания. Британия очень любит моря, очень хочет получить этот интермариум от Балтийского до Черного моря и контролировать его буфером, проложить между Европой, которая является для нас рынком сбыта, и нами – эту русофобскую прослоечку из наших бывших же государств-спутников. А нам этого врагу позволить нельзя сделать, поэтому никакая часть Украины в НАТО не должна попасть», – заключил Живов.

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