Ночью по всей Украине прошла «зачистка Путина»

11.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Штабу Петра Порошенко пришлось снять с улиц Украины развешанные накануне билборды с изображением Владимира Путина. Рекламные щиты заменили аналогичными по стилистике, но без фотографии российского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что ж ты, фраер, сдал назад?» – язвительно прокомментировала действия порошенковских штабистов экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Путин исчез. И остались на баннерах Один и Второй. Обвисший. Оплывший. Второй подбородок. Царек стал шарпеем. Мне очень нравится эта реклама. Я всегда говорила, что в тылу орудует партизанская группа парикмахеров, портних и пиарщиков», – Лукаш обращает внимание, что для рекламы использовано крайне неудачное фото Порошенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», плакаты, изображавшие Порошенко, противостоящего Путину (под которым подразумевается конкурент на выборах Владимир Зеленский), вызвали скандал на Украине. Во-первых, они нарушали закон о выборах, запрещающий размещать на предвыборной агитации иностранцев, да и без их согласия.

Кроме того, националисты возмущались, что Порошенко невольно осуществил популяризацию российского лидера, разместив его фотографии по всем городам Украины.

Кроме того, билборды с Путиным стали объектом насмешек и фотожаб.