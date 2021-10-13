Новое кощунство на фоне храма: Гей-провокация

13.10.2021 23:32 (Мск), Москва, Платон Беседин

Они говорят: права геев и лесбиянок в России попираются. Они говорят, что представители сексуальных меньшинств притесняются. Но покажите: как именно? Да, разное случается и случаться будет, но очень часто разговоры о притеснении геев и лесбиянок идут в связке с тем, что им банально не дают навязывать свои правила и правды остальным.

Хотите примеров? Их есть у меня. Широко известный в узких кругах блогер по имени Федя – озвучивать полностью не собираюсь, дабы зло не плодить – давно уже «сражается за права геев». Вот этот молодой человек, отличающийся завидным неравнодушием, пишет жалобу на Netflix. Предмет её, этой жалобы, в том, что при переводе теряется гомосексуальная суть и тем попираются соответствующие меньшинства.

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Вот вам пример. Произнесенная в сериале «Друзья» фраза «I am not a gay» транслирована как «У меня нормальная ориентация» вместо «Я не гей». Каково, а? По мнению Феди, это наносит серьёзнейший урон по людям с соответствующей ориентацией.

Вообще, если даже быстро – на большее, простите, сподобиться не хочется – просмотреть деятельность и высказывания блогера, то выяснится, что пресловутой толерантностью там и не пахнет. Наоборот, агрессия в адрес тех, кто исповедует иные ценности и имеет иные предпочтения.

Собственно, недавний поступок Феди и вскрыл истинную суть его выступлений и недовольств. Блогер представил ролик, где на фоне православного храма целуются два молодых бородатых человека.

Сам блогер заявляет, что он желает, дабы от этого выпада всех «бомбило». Тем самым он провоцирует, тем самым он нападает. И потом, когда кто-нибудь, не сдержавшись, зарядит Феде в глаз, несчастный блогер наверняка начнёт вопить о том, как жестоко поступают с геями в Россию. Вот только стоило ли провоцировать?

Это небольшая иллюстрация к тому, как битва за права сексуальных меньшинств в России зачастую переходит в навязывание соответствующих ценностей и диктатуру. И вся эта ситуация с ЛБГТ-приверженцами страшна именно этим. Не просто тем, что размываются грани нормального и ненормального, и, согласно пророчеству Антония Великого, девять здоровых придут к одному больному и скажут: «ты болен, ведь ты не такой, как мы», а тем, что агрессивно – именно агрессивно – навязывается иная идеология.

Ключевое слово – идеология. Ведь то, что касается ЛГБТ, к сожалению, давно уже сместилось из области сексуального в область идеологического, и это опасная и порочная намеренная подмена.

Что же до упомянутой провокации, то, опять же, это не случайно. Вспомним недавний скандал с таджикским блогером и его подружкой в форме МВД. Тоже бесновались на фоне храме. Ведь бьют в фундамент нашего общества, нашего государства. Бьют намеренно – так цинично и подло, что давно уже пора вызвать правоохранителей и экзорцистов.