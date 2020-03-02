02.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика
Просмотров:

Новый руководитель ЕАЭС открыто лоббирует интересы Белоруссии


Новый председатель коллегии Евразийской экономической комиссии белорус Михаил Мясникович раскритиковал Россию за то, что она не включила в свою программу импортозамещения белорусские предприятия.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы должны быть друг для друга не иностранцы. Если посмотреть, к примеру, программу импортозамещения РФ – хороший документ, большой, комплексный, направленный на то, чтобы поддержать отечественного производителя и оптимизировать импорт.

Но там нет белорусских и казахстанских предприятий. Таким образом, программа создается под конкретную страну. Наш «Интеграл», наш «Планар», другие белорусские предприятия, я считаю, имеют право присутствовать в этой программе не как чужие», – настаивает Мясникович.

При этом белорусские предприятия, по его мнению, могут не опасаться конкуренции со стороны российских.

Евразийская экономическая комиссия – исполнительный орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть