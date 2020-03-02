Новый руководитель ЕАЭС открыто лоббирует интересы Белоруссии

02.03.2020, Москва, Елена Острякова

Новый председатель коллегии Евразийской экономической комиссии белорус Михаил Мясникович раскритиковал Россию за то, что она не включила в свою программу импортозамещения белорусские предприятия.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны быть друг для друга не иностранцы. Если посмотреть, к примеру, программу импортозамещения РФ – хороший документ, большой, комплексный, направленный на то, чтобы поддержать отечественного производителя и оптимизировать импорт.

Но там нет белорусских и казахстанских предприятий. Таким образом, программа создается под конкретную страну. Наш «Интеграл», наш «Планар», другие белорусские предприятия, я считаю, имеют право присутствовать в этой программе не как чужие», – настаивает Мясникович.

При этом белорусские предприятия, по его мнению, могут не опасаться конкуренции со стороны российских.

Евразийская экономическая комиссия – исполнительный орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.